Virus HIV med slavnimi: Umrla je marsikatera velika zvezda, nekateri z njim živijo že leta (Suzy)

Kar nekaj zvezdnikov je umrlo zaradi zapletov, povezanih s to boleznijo, za marsikoga nikoli ne bomo izvedeli. Celo veliki Miles Davis je pred smrtjo jemal zdravila za HIV. Danes mnogi z virusom živijo veliko dlje kot nekdaj.

Prva žrtev

Prvi med slavnimi, ki je zbolel za aidsom, je bil Rock Hudson, igralec, ki o svoji homoseksualnosti ni glasno govoril, je pa leta 1985 le dobra dva meseca pred smrtjo jasno priznal, da ima to bolezen.

Padli angel

Med prvimi znanimi ženskami se je na tem seznamu znašla Gia Carangi, ki je umrla leta 1986. Dekle, ki so ji mnogi rekli kar prvi supermodel, je imelo pred seboj izjemno kariero, a je zaradi odvisnosti od drog in uporabe nečistih igel dobilo virus HIV ter zelo tragično preminilo. Po njeni smrti so agenti fotografom ponujali Cindy Crawford, ker ji je bila tako podobna.

Gia Carangi FOTO: Pinterest

Mavrični pianist

Zaradi zapletov, povezanih z aidsom, je umrl tudi slavni Liberace. Pianist, ki je bil znan po ekstravagantnosti, naj bo z avtomobili, oblekami ali klavirji, je bil na vrhuncu kariere najbolje plačani glasbenik. Virtuoz je bolezni podlegel leta 1987.

Liberace FOTO: Profimedia

Magični bojevnik

Košarkar Magic Johnson je leta 1991 priznal, da se je okužil zaradi promiskuitetnega načina življenja. Vse od tedaj se bori in ozavešča, saj meni, da so bili heteroseksualni ljudje prepričani, da se ne morejo okužiti.

Magic Johnson FOTO: Profimedia

Prelomna izguba

Prav tako 1991. je le dobrih 24 ur po tem, ko je priznal, da je zbolel, umrl pevec skupine Queen, Freddie Mercury. Njegova smrt je bila prelomna, saj so naslednje leto na Wembleyju priredili legendarni koncert, na katerem so zbirali sredstva za fundacijo, namenjeno žrtavm bolezni. Ob tej izgubi se je o bolezni začelo govoriti veliko glasneje.

Freddie Mercury FOTO: Profimedia

Odhod talenta

Leto za Freddiejem nas je zapustil še Anthony Perkins, ki je navdušil kot Norman Bates v ikoničnem filmu Psiho. Tudi on je svoja homoseksualna nagnjenja prikrival, bil je celo poročen in imel dva sinova.

Anthony Perkins FOTO: Profimedia

Vzhodnjaška Madonna

Zaradi aidsa je pri 42 letih leta 2000 umrla pevka Ofra Haza, čeprav so informacijo sprva skrivali. Virus je najverjetneje dobila od moža, umrla pa je manj kot tri leta po poroki.

Ofra Haza FOTO: Profimedia

Junak nove dobe

Z virusom HIV kar nekaj časa živi igralec Charlie Sheen, ki je to oznanil leta 2015. Novica nikogar ni zares presenetila, saj je odprto govoril o zlorabi drog in promiskuitetnosti, ki je vključevala tudi spolne odnose s prostitutkami. Neka študija je potrdila, da je bilo njegovo razkritje najbolj učinkovita kampanja za ozaveščanje, saj so ljudje veliko več iskali informacije o virusu in bolezni, testiranju, simptomih, varni spolnosti, zaščiti ipd.

Charlie Sheen FOTO: Profimedia

Maček z Broadwaya

Billy Porter je znan kot igralec in pevec, predvsem pa tisti, ki na rdeči preprogi brez težav nosi večerno obleko in se izkaže z drznimi modnimi izbirami. A 54-letnik je dobil tudi že emmyja, tonyja in grammyja, nominiran je bil tudi za zlati globus. Z virusom živi od leta 2007.

Billy Porter FOTO: Profimedia

Mlada zvezda

Med najmlajšimi z virusom je zagotovo Jonathan Van Ness, 36-letni ameriški frizer, ki je slavo dosegel v Netflixovi nadaljevanki Queer Eye, z virusom pa živi že vsaj enajst let. Priznava, da je živel tvegano, o okužbi pa govori tudi za ozaveščanje.