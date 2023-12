Virusa HIV se še vedno drži stigma. Tako se pri nas najpogosteje prenaša

HIV še vedno ostaja eden večjih javnozdravstvenih problemov in ogroža milijone življenj, zlasti v revnejših delih sveta, epidemija pa se najhitreje širi v evropski regiji, opozarjajo strokovnjaki, ki ob svetovnem dnevu aidsa, ta letos poteka pod geslom Naj skupnosti vodijo!, znova pozivajo k ozaveščanju, testiranju in odgovornemu spolnemu vedenju.

Epidemiološka slika glede okužb z virusom HIV je v Sloveniji ena najboljših v Evropi, a statistika kaže, da veliko okužb zaradi stigme in strahu pred testiranjem zaznamo prepozno, poudarja prof. dr. Janez Tomažič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana: »Še zmeraj opažamo veliko neznanja in strahu pred osebami, ki živijo s HIV. Slednje imajo ravno zaradi tega številne dodatne stiske. Pri učinkovitem zdravljenju je virus nezaznaven v krvi, zato osebe, ki se zdravijo, pri spolnih odnosih ne morejo okužiti drugih, tudi drugi prenosi so zelo malo verjetni (npr. prenosi v zdravstvu, prenos z nosečnice na otroka itd.).«

Mnogi ne poiščejo pomoči zaradi strahu in stigme. FOTO: Arlawka Aungtun, Getty Images

V Sloveniji je za okužene s HIV zelo dobro poskrbljeno, na voljo so najsodobnejša zdravila in psihosocialna podpora, zato je za vse, ki menijo, da so bili morda izpostavljeni tveganju za okužbo, pomembno, da se čim prej testirajo, kar je mogoče opraviti tudi pri izbranem osebnem zdravniku, in po potrebi zdravijo.

Po znanje v muzej Združenje DrogArt, ki mlade ozavešča tudi o zaščiti pred HIV in drugimi spolno prenosljivimi okužbami, decembra vabi k obisku Muzeja spolno prenosljivih okužb, ki so ga odprli včeraj na Štefanovi ulici 11 v središču Ljubljane. Zasnovan je kot izkustveno-razstavni prostor, v katerem prikazujejo pomembne informacije o spolno prenosljivih okužbah ter tako atraktivno in inovativno ozaveščajo o pomembnosti zaščite in rednega testiranja. Z zanimivim doživetjem v slogu nočnega življenja želijo v muzej pritegniti predvsem mlade. Odprt je vsak dan do vključno 12. decembra, in sicer od 12. do 18. ure, vstop je brezplačen.

Tudi druge okužbe

Do 20. novembra smo v Sloveniji potrdili 36 novih diagnoz okužbe s HIV, najpogostejši načini prenosa pa so nezaščiteni spolni odnosi. Največ, 27, je bilo tudi letos okužb med moškimi, ki imajo spolne odnose z drugimi moškimi. »Ocenjujemo, da naj bi na začetku leta 2023 v Sloveniji s HIV živelo nekaj manj kot 900 oseb, od katerih naj bi jih približno desetina ne vedela, da je okužena,« pojasnjuje prof. dr. Irena Klavs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Do 20. novembra smo v Sloveniji potrdili 36 novih diagnoz okužbe s HIV. FOTO: Ciphotos, Getty Images

Pri učinkovitem zdravljenju je virus nezaznaven v krvi, zato osebe, ki se zdravijo, pri spolnih odnosih ne morejo okužiti drugih, tudi drugi prenosi so zelo malo verjetni.

Da se pri boju proti virusu HIV uvrščamo med uspešnejše evropske države, je zasluga učinkovite primarne preventive, promocije varnega spolnega vedenja, uporabe kondoma in spodbujanja testiranja, je prepričana Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje: »Skupaj s Komisijo za aids zagotavljamo kontinuirano financiranje programov nevladnih organizacij, ki skrbijo, da imajo najbolj ogrožene skupine prebivalstva dostop do kondomov, sterilnega pribora za injiciranje, testiranja na terenu in drugih preventivnih storitev. Za nosečnice smo uvedli presejalno testiranje na okužbo s HIV, prenovljene so bile vsebine šol za starše. Vsebine o spolnosti se redno posodabljajo in so del celovitega programa vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov. Moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, je na razpolago predizpostavitvena profilaksa.«

Ne gre pa zanemariti dejstva, da se tudi pri nas povečuje število drugih spolno prenosljivih okužb, denimo klamidije in humanih papilomavirusov, ki so razširjeni predvsem med mladimi, poudarja prof. dr. Mojca Matičič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana: »Vse več je okužb z genitalnimi mikoplazmami, podobnimi klamidijski okužbi, ki so že odporne proti priporočenemu zdravljenju. Številne spolno prenosljive okužbe pa se lahko dobro zdravijo in pozdravijo, a če ostanejo nezdravljene, povzročijo resne zdravstvene težave. Zato spodbujamo k takojšnjemu iskanju pomoči ob tveganem spolnem vedenju, izjemnega pomena so tudi preventivna cepljenja.«