»Vse več ljudi je prebujenih in prihajajo v konflikt s starimi sistemskimi strukturami,« pravi. Tudi zato je prepričana, da prihaja nova ekocivilizacija, ki nas vabi v dinamično prilagajanje in soustvarjanje. Sprošča se tudi na jadranju. Od nekdaj jo je zanimala narava v vsej svoji čarobnosti. »Vedno sem se znala usesti, jo opazovati in počasi je začela govoriti z menoj,« razloži. »Tako spoznavaš in vzpostavljaš čustven odnos do sveta. Doma smo vedno imeli živali in vrt, pridelovali smo zelenjavo, svoje vino in sadje. Spomnim se, da sem kot otrok seveda zavijala z...