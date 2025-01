Ko pridemo do sebe, pogosto pademo na osnovnih lekcijah, ne glede na to, kako poduhovljeni smo. Najteže je namreč lupiti svojo čebulo, stopiti iz cone udobja in zagristi v problem, ki te obremenjuje. Laže se mu je izogibati, iskati tisoč in en izgovor, hoditi od enega terapevta do drugega ter blažiti problematiko kot si priznati, da si zabredel, in zavihati rokave. Šele ko si stisnjen v kot, pride spoznanje, da s sabo ne moreš goljufati in sebe ne moreš pretentati. Zdravstvene težave, skupaj s povečano težo, so se mi nabirale nekaj let. Vstop v štirideseta, s poroko spremenjen življenjski slo...