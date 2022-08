Vez s Slovenijo je večna!

Pred petimi leti je bil Američan Anthony Randolph eden izmed junakov zlate pravljice, ki je Slovenijo vpisala na zemljevid košarkarskih velesil. V javnosti se ga je prijel vzdevek Tonček in simpatični Američan, ki si kruh že dolgo služi v Španiji, je navijačem takoj prirasel k srcu. Čeprav ni več del naše reprezentance, Slovenijo vedno nosi v srcu, vez z našo deželico je po njegovih besedah večna.

Da se še vedno počuti kot del košarkarske družine, je dokazal pred kratkim, ko se je na tekmi med Slovenijo in Srbijo z družino, ženo Mariselo in otrokoma Kaylo ter Julianom Reyem, pojavil v Stožicah, kjer je iz prvih vrst glasno navijal za nekdanje sotekmovalce, a še vedno odlične prijatelje, ki so bili Tončkovega obiska neizmerno veseli.

Sam je priznal, da je bil ob ogledu tekme izjemno nostalgičen, a hkrati ponosen, da si je fante in njihovo izvrstno igro proti Srbom z njim ogledala tudi njegova družina.