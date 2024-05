Vesna Milek se je resno zatreskala vanj (Suzy)

Popotniška duša jo žene po svetu. Najraje tja, kjer se občuti duh daljne preteklosti. Vesna Milek je prežeta z umetnostjo in ljubezen do različnih izraznih smeri ji razpenja krila. Nazadnje jo je poneslo v sosednjo Italijo. Obiskala je najbolj vznemirljive kraje, kjer se prepletajo temačna mafijska tradicija, osupljiva kulinarika in večnost ustvarjalne kulture. Izkusila je slavni Goethejev zapis, ki pravi, da si oglej Neapelj in potem umri. Gre seveda za preneseni pomen, ne grožnjo pred smrtjo. Spoznala je lepoto mesta in se resno zatreskala vanj. Slastni špageti z vongolami, Caravaggieve umetnine in ponarodeli Maradona so zadosten razlog, da bi se dolge ure sprehajal po ozkih uličicah.

Neapelj jo je pričakal z vsemi lepotami. FOTO osebni arhiv/instagram

Kdor ni poskusil njihovih špagetov, ne ve, kaj so to dobrote. FOTO osebni arhiv/instagram

Sončna nedelja na Dantejevem trgu. FOTO osebni arhiv/instagram

Fotografska zgodba je dokaz njenega nepozabnega, kratkega, a sladkega oddiha. Za vrhunec se je podala še med ostanke antičnih Pompejev, ki ga je pogoltnila ognjena lava mogočnega Vezuva. Nanj se ni povzpela. Se je pa zato raje prepustila razgibani obali in brezskrbnemu čofotanju po osvežujočem Mediteranu.

Ljubiteljica umetnosti ni zdržala brez obiska muzejev. FOTO osebni arhiv/instagram

Pompeji so bili veličastni. FOTO osebni arhiv/instagram

Vesna pravi, da je bilo, kot da bi vstopila v film. FOTO osebni arhiv/instagram