Sobotni izlet z Uskovnice se ni končal po željah pohodnika

Blejski policisti so bili v soboto nekaj pred 17. uro obveščeni o pohodniku, ki mu je med hojo z Uskovnice v občini Bohinj spodrsnilo in se je pri padcu lahko telesno poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci GRS Bohinj. Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 čez vikend sprejeli 209 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 98:

- 11 s področja kriminalitete, od tega dva o vlomu, dva o tatvini, dva o nasilju v družini in eden o poškodovanju tuje stvari, policisti so dvema osebama izrekli prepoved približevanja;

- 30 s področja prometne varnosti, od tega dva o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in sedem o prometni nesreči z materialno škodo, policisti so zasegli dva mopeda in en trikolesnik;

- 13 s področja javnega reda in miru, od tega trije o kršitvi na javnem kraju in štirje o kršitvi v zasebnem prostoru;

- osem o dogodkih, od tega trije o padcu osebe, eden o nesreči v gorah, eden o požaru in dva o povoženi divjadi.