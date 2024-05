Ankete kažejo, da bo zmagovalka volitev SDS. Se Brglez vrača na faks?

Javnomnenjske ankete trenutno napovedujejo, da bo stranka SD na evropskih volitvah tokrat dobila le enega poslanca. Na zadnjih volitvah pred petimi leti je stranka dosegla boljši rezultat.

Ob nosilki liste Tanji Fajon, ki je pred petimi leti zbrala največ preferenčnih glasov med vsemi kandidati, ki so se podali na evropske volitve – dobila jih je kar 54.651 –, je na presenečenje mnogih drugega pretendenta za odhod v Bruselj Matjaža Nemca takrat prehitel Milan Brglez. Za evropskega poslanca je bil izvoljen s 7152 preferenčnimi glasovi.

Milan Brglez je pristojne na fakulteti za družbene vede zaradi korektnosti obvestil, da obstaja možnost, da se po evropskih volitvah vrne na fakulteto, če morebiti ne bo izvoljen v Evropski parlament, pojasnjujejo v njegovem taboru. To po njihovih besedah ne pomeni, da je vrgel puško v koruzo, temveč da je korekten do sodelavcev in vodstva fakultete.

Javnomnenjske ankete dva tedna pred evropskimi volitvami kažejo, da bo zmagovalka volitev SDS.

Na terenu Brglez, ki je uvrščen na zadnje mesto na kandidatni listi SD, še poudarjajo v njegovem krogu, aktivno dela za svojo izvolitev, drugo pa bo jasno po 9. juniju, ko bodo znani rezultati volitev.

Kaj kažejo ankete?

Javnomnenjske ankete dva tedna pred evropskimi volitvami kažejo, da bo zmagovalka volitev SDS s štirimi mandati, Gibanje Svoboda naj bi dobilo dva, po enega poslanca pa naj bi v Bruselj poslali SD, zelena Vesna ter NSi. Vsi drugi trenutno ne morejo računati na svojega predstavnika v Evropskem parlamentu.

SD se sicer pobira po izjemnem padcu javnomnenjske podpore po aferi z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani in zamenjavi vodstva stranke. Ne glede na to pa se pojavljajo vprašanja, kaj naj stori novi predsednik stranke Matjaž Han, če SD na evropskih volitvah ne bi dobila niti enega poslanca. Podpredsednica stranke in ministrica za pravosodje Andreja Katič je v sobotnem intervjuju za Večer izjavila, da bi sama – če bi bila predsednica stranke – sklicala predsedstvo SD in ponudila odstop, člani predsedstva pa naj bi odločili, ali naj opravlja funkcijo še naprej ali ne.

Za zdaj torej Socialni demokrati ne morejo računati na ponovitev rezultata izpred petih let, ko so dobili dva evropska poslanca. Milan Brglez pa ne glede na zanj morda neuspešen izid na evropskih volitvah in na dejstvo, da prav tako ni bil uspešen pri naskoku za funkcijo predsednika SD ter tudi ne na zadnjih predsedniških volitvah, ocenjuje, da v politiki še ni rekel zadnje besede.