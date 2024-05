V nesreči v Avstriji huje poškodovana slovenska družina: štiriletnika odpeljali s helikopterjem

V prometni nesreči na jugu avstrijske Štajerske je bilo v soboto udeleženo vozilo slovenske družine, pri čemer so poškodbe utrpeli vsi štirje potniki, starša in dva otroka. Štiriletnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Gradec, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Nesreča se je zgodila v kraju Trössing, ko je 78-letnik zavijal levo na parkirišče. Med zavijanjem je trčil v vozilo 35-letnega slovenskega voznika in njegove žene. Zaradi trka je vozilo odbilo na parkirišče, pri čemer sta bili poškodovani še dve drugi vozili.

Starša in šestletnega otroka so v bolnišnico prepeljali z reševalnim vozilom, štiriletnika pa s helikopterjem. 78-letni voznik v nesreči ni utrpel poškodb.