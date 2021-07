Veliko slavje Igorja Lukšiča: Ženina okrogla in sinova poroka, pa še ni konec!

Jan in njegova žena Emilija sta prelep par.

je okroglo obletnico praznovala 22. junija. Obeležili smo jo skromno, v družinskem krogu, saj letos bolj proti koncu leta praznujem tudi sam, pa sva se dogovorila, da septembra narediva dobro zabavo. Vseeno se je bilo lepo družiti z otroki, se spominjati vsega lepega, kar se je nabralo v teh desetletjih,« povein hitro navrže, da ni mojster presenečenj, zato je ženo razveselil z uhani, ki si jih je želela in si jih tudi izbrala.Na praznovanju pa je bila seveda glavna tema tudi Janova poroka nekaj dni pozneje. »insta se spoznala na neki zabavi, ko je iz makedonske Struge prišla v Ljubljano študirat ekonomijo. Med njima je hitro preskočila iskrica, lepa temnolaska pa se je neverjetno hitro privadila na življenje v Sloveniji, tekoče govori slovensko, po diplomi pripravlja celo doktorat na FDV. Vesel sem, da zelo cenijo njeno delo, saj je najprej delala v revizorski hiši, kmalu pa začne novo službo v banki,« je povedal ponosni tast.Z Marto sta že pred časom spoznala Emilijino družino – mamoin očeta, ki sta zelo navezana na svojo edinko in sta kljub posebnim razmeram z avtom prevozila dolgo pot od Makedonije do Slovenije, da sta prišla na poroko. »Mladoporočenca sta se odločila za poroko na Otočcu. Poročil ju je Janov stric, Martin brat, sicer župan Novega mesta. Naključje je, da je družina Macedoni s svojim priimkom, torej sorodniki po Martini strani, simbolno povezana z nevestino domovino,« se muza profesor, ki ga je tako kot vse svate ganilo petje, najboljšega slovenskega interpreta pesmi, zapel pa je tudi pevski zbor iz Novega mesta. Janova sestra, ki je posebej za to priložnost prišla s Škotske, kjer živi in dela, pa je bratu in ženi pripravila presenečenje – zapeli so jima pesem All you need is love. Vsi skupaj pa so se razveselili tudi pozdravamladoporočencema, saj je bil povsem naključno na Otočcu.Poročna druščina je nato večer prebila v zidanici Verček ob tradicionalni zidaniški hrani. Nevestin oče Marjan je Janu in njegovi družini predal rubin, ki naj ga še dobro brusijo v okviru družine in Slovenije. S tem pa poročne ceremonije še ni konec. Konec julija sledi še drugi del poroke v Makedoniji, ko si bosta Jan in Emilija zvestobo obljubila še pred makedonskimi sorodniki in prijatelji na Ohridskem jezeru.