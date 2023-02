Igralka je med najbolj svežimi uporabnicami tega družabnega omrežja, saj je svojo prvo objavo prilepila na zid šele pred tremi leti in pol. Najprej jo je navdihoval motiv narave, nato pa nas je razveselila tudi s kakšno osebno fotografijo. Zvezde instagrama Med pregledom njenega profila dobimo občutek, da jo lahko spoznamo z različnih zornih kotov, od načina prehranjevanja, ljubezni do kulture in družine. Vmes pa nas spravi v dobro voljo z odličnim smislom za humor in številnimi poljubi, ne le igralskimi. OBJAVE: 132 SLEDILCEV: 5.091 SLEDI: 996 Junija 2021 smo spoznali njeno hčer Milo,...