Večer skrbno izbranih Avsenikovih melodij (Suzy)

O tem, kako priljubljen je ansambel Lah-ov Boris s prijatelji, priča, da so bili avgusta povabljeni v Begunje, na letošnji festival Avsenik, kjer so v dvorani pod Avsenikovo marelo igrali na prvi festivalski dan v spremljevalnem programu. Zasedbo sestavljajo Boris Lah, ki igra klavirsko harmoniko in je bil pred leti v Švici profesionalni glasbenik, pevski tercet tvorijo Larisa Majcen, Alenka Frece ter pevec Matjaž Mrak, kitarist je Branko Hostnik, basistka je Barbara Jehart, trobento igra Dejan Podbregar in klarinet Jakob Felzer.

Barbara Jehart se je razveselila podpore brata Martina.

Koncert je povezovala Bernarda Žarn.

Larisa Majcen s svojim izbrancem Rokom Najvirtem, ki je prav tako glasbenik, član ansambla Brloga.

Večer so posvetili najlepšim Avsenikovim melodijam, a smo lahko na začetku slišali dve njihovi lastni: polko Za prijatelje, s katero so se lani premierno predstavili na Ptujskem festivalu in osvojili orfeja kot najboljši kvintet, ter najnovejši valček Slovenija naš raj, ki so ga posneli pred kratkim. »Letos smo bili pridni, saj smo posneli vse skladbe za naš prvi CD in vinilko z naslovom Čarobne melodije – Avsenikove skladbe v novi preobleki,« pove Lah, ki še vedno ureja vtise z razprodanega prvega samostojnega koncerta v Žalcu, ki so ga spremljali ljubitelji domače glasbe s skoraj vseh koncev Slovenije, sosednje Avstrije in hrvaškega Zagorja. Prišlo je veliko znanih glasbenikov. »Sam tako dodelanega zvoka še nisem slišal,« je koncert pohvalil Bojan Lugarič, eden od znanih glasbenikov, vodja ansambla Slovenski zvoki. Za vrhunsko ozvočenje je poskrbel Dejan Nipič, sin Alfija Nipiča, miksal je Martin Lesjak, koncert je posnel Mike Orešar in ga bomo morda videli na kateri od televizij.

Vsak član zasedbe se je na koncertu izkazal kot solist, denimo klarinetist Felzer v skladbi Melodija za tebe, Podbregar v skladbi Pozdrav s trobento, pevci Alenka, Matjaž in Larisa so blesteli s svojimi vokali v številnih skladbah, med drugim v Avsenikovi Slovenija, od kod lepote tvoje. Mrak je kot solist zapel skladbo Le spomin deklica, medtem ko je Frecetova pela valček ansambla Saša Avsenika Skozi leta in Majcnova valček Sanjam o domovini. »Ta pevski tercet je izjemen, neverjetno je, kako zvenijo in kako so usklajeni njihovi vokali,« so se strinjali vsi prisotni.

Martin Lesjak s tremi damami: (z leve) Lariso Majcen, Barbaro Jehart in Alenko Frece

Slišali smo sicer še nekaj instrumentalnih Avsenikovih, denimo skladbo Zlati zvoki, ki je nekoliko manj znana. Po koncertu je bil zelo zadovoljen vodja zasedbe Lah, ki nam je dejal: »Na malo katerem koncertu sem doživel, da so prisotni skladbe še med izvajanjem nagradili z aplavzi.« Skupaj so zaigrali 26 Avsenikovih skladb in še kakšne tri dodatne, med njimi Golico, saj niso želeli razočarati poslušalcev v dvorani, ki so to pričakovali.

Koncert je z izbranimi besedami povezovala Bernarda Žarn in obiskovalci so v skrinjico ob vhodu v dvorano prispevali 225 evrov za humanitarno društvo Upornik. »Mi smo že v mislih v prihodnjem letu, ko bomo pripravili dva koncerta, enega bomo poimenovali enako Skrbno izbrane Avsenikove skladbe, drugega Skrbno izbrane slovenske narodnozabavne skladbe, kjer bodo izzvenele nekatere najbolj priljubljene različnih izvajalcev in avtorjev. Zato vsem, ki ste nas letos zamudili, obljubljamo, da bomo vse to še ponovili,« sklene Boris.