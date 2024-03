V rojstnem listu so ime te slavne pevke narobe zapisali, tako ima zdaj drugačnega (Suzy)

Rodila se je v Detroitu v Michiganu kot druga od šestih otrok. Mama ji je nadela ime Diane, a so ga v rojstnem listu narobe zapisali. Pri petnajstih se je pridružila skupini The Primettes, in ko so zmagale na nekem tekmovanju, so jih povabili v Motown Records.

Vsi člani družine so jo klicali Diane. FOTO: Profimedia

Leta 2007 je od predsednika Busha prejela medaljo svobode. FOTO: Profimedia

Diana je bila frizerka, vizažistka, šivilja in oblikovalka kostumov za skupino, ki je v šestdesetih postala največji uspeh založbe, a preden so dobile pogodbo, so morale spremeniti ime v The Supremes. Leta 1970 je zapustila skupino in se podala na samostojno pot. Snemala je hit skladbe, kot so Chain Reaction, Endless Love (z Lionelom Richiejem) in Ain't No Mountain High Enough, ki je bila uspešnica, čeprav ni bila njena skladba. Znana je kot ena največjih ameriških pevskih legend.

The Supremes: Florence Ballard, Mary Wilson in Diana Ross FOTO: Profimedia

V osemdesetih je bila med glasbeniki, ki so odpeli We Are The World. FOTO: Profimedia

V devetdesetih so jo razglasili za najuspešnejšo pevko v Veliki Britaniji, pred kraljevo družino je nastopila kar trikrat do sedaj. FOTO: Profimedia

Poročena je bila dvakrat, ima pa pet otrok in sedem vnukov. Leta 2022 je nastopila na festivalu Glastonbury, trenutno pa nastopa po ZDA na turneji z naslovom Beautiful Love.

Igrala je tudi v filmih, med drugim je leta 1972 upodobila legendarno džezovsko pevko Billie Holiday v The Lady Sings The Blues. FOTO: Profimedia