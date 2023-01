V Polineziji je Nika Kljun privolila v zakon (FOTO)

Plesalka Nika Kljun si je z veliko truda, garanja, talenta pa tudi sreče zgradila svetovno plesno kariero. Vse to ji ne bi uspelo brez podpore domačih pa tudi njenega fanta, danskega plesnega zvezdnika Sonnyja Freddieja, s katerim sta skupaj že poldrugo desetletje.

Med novoletnimi prazniki sta odpotovala na sanjske počitnice v Francosko Polinezijo, kjer je Danec pred prekrasno kuliso turkiznega morja in belega peska šel na kolena, potegnil iz žepa zlat prstan z briljanti in jo zaprosil za roko. Niko je od presenečenja skoraj kap in seveda je privolila.

Freddie je poskrbel za romantično zaroko.

»Rekla sem da, Freddie je zlat človek, ki okoli sebe deli le ljubezen. Hvaležna sem mu za vse skupne trenutke. Oba trdo delava in veliko potujeva ter sva predana temu, kar počneva. Med vsem tem me vedno podpira in spominja na to, da je pomembno tudi izkušati čudeže sveta. Najina supermoč v tem življenju je dejstvo, da se izpopolnjujeva in podpirava,« je dejala Nika, ki si tudi v prihodnje želi veliko lepega in dobrega.