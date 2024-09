V celotni karieri so posneli presenetljivo malo videov (Suzy)

V tokratni epizodi podkasta ŠOKkast gostijo Matjaža Zupana, frontmana legendarne skupine California, ki je pred 35 leti dodobra razgrela slovensko občinstvo. Sedaj se vračajo na sceno v polni zasedbi. Zupan je s svojim romantičnim glasom in besedili očaral zasanjane najstnice v devetdesetih letih, po skoraj dvajsetih letih pa so pred dnevi premierno zaigrali novo pesem, ki so jo naslovili Izkoristiva vsak trenutek.

Veliki koncert

Za 23. novembra napovedujejo veliki koncert v ljubljanski Cvetličarni, kjer bodo rdeča nit praznovanja častitljive obletnice največji hiti skupine California, katere glasba je prestala preizkušnjo časa.

»Čeprav naša glasba še vedno polni radijski eter in jo – kljub dejstvu, da smo ob izjemnem številu hitov v vsej karieri posneli le en video – odkrivajo vedno nove generacije poslušalcev, se nam je zdelo prav, da občinstvu ob 35. obletnici skupine California podarimo nekaj posebnega,« sporoča Matjaž, ki je spregovoril tudi o zasebnem življenju, pobegih na Ibizo in hčerki Lei, ki se je podala v tehno glasbene vode. Podkastu lahko prisluhnete od 16. septembra dalje, na www.slovenskenovice.si.