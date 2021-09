V Benetkah je Sharon Stone osupnila vse

Pri šestdesetih plus je še vedno zapeljivka.

O 63-letnicah nismo vajeni govoriti kot o zapeljivkah, a igralkadokazuje, da so leta resnično samo številka. Po tem, ko jo je za svojo ambasadorko izbral modni dvojec Dolce & Gabanna, je na snemanju oglasa za prestižno znamko očarala tako ustvarjalce kot očividce. Zvezdnica se je pred njihovimi očmi namreč znova prelevila v usodno lepotico, nadvse podobno tisti, ki jo je upodobila v svojem najslavnejšem filmu Prvinski nagon. Igralka ima za sijoč videz trenutno menda tudi dober razlog – bila naj bi sveže zaljubljena. Nekateri trdijo, da je njen izbranec 38 let mlajši reper, s katerim jo zadnje čase veliko videvajo, vendar ne eden ne drugi zveze še ni uradno potrdil. A tudi če še vedno uživa v samskem stanu, se igralka nima kaj pritoževati. Kljub letom, ki so včasih za žensko v Hollywoodu pomenila konec kariere, jo snubijo tako filmski ustvarjalci kot tudi televizijske in spletne mreže, kot je Netflix. Letos jo bomo lahko videli v dveh filmih, Here Today in Beauty, naslednje leto pa v filmu About Love. Povrhu pa ji bodo konec tega meseca, natančneje 25. septembra, na 17. filmskem festivalu v Zürichu izročili najvišje priznanje festivala, zlato ikono.