Turistka Jasna Kuljaj: Po sledeh legendarnih Beatlov

Voditeljica Jasna Kuljaj si je po napornih mesecih snemanj oddaje Pri Črnem Petru vzela čas zase in za družino, s katero je del dopusta preživela na morju, nato pa se je odpravila še na drug konec Evrope, in sicer je obiskala London, ki pa ga že zelo dobro pozna.

Kot dvajsetletnica je namreč dobila priložnost, ki je nikoli ne bo pozabila. Kot novinarka Vala 202 je sedem mesecev delala na BBC World Service, in sicer v slovenski redakciji z Brankom Kastelicem, Borisom Černijem, Tadejem Zupančičem, Darinko Bunjevac in drugimi imeni iz sveta medijev. »Leta 2004 ni bilo časa za obiskovanje znamenitosti, saj je bilo treba delati, malce pa se tudi zabavati, zato se vsake toliko časa vrnem v London in malo nadomestim za nazaj,« pravi Jasna, ki se je tokrat odpravila na znamenito Abbey Road, kjer je nastala legendarna fotografija članov skupine The Beatles za naslovnico njihovega zadnjega skupnega albuma.

»Pa sem se še sama sprehodila čez tole zebro!« je navdušena nad doživetjem.