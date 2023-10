Trendi naslednjega poletja (Suzy)

Kaj se bo torej nosilo v prihodnji topli sezoni? Če bomo upoštevali namige modnih gurujev, se zagotovo ne bomo dolgočasili. Še vedno velja osnovno pravilo, da se vse začne pri koži. Skrb za njen videz je ključna. Drzni bodo popolno polt poudarili z rahlim leskom, ki deluje tako, kot da bi šli od doma, namazani z nočno kremo.

Prihaja ličenje, s katerim lahko hkrati z očmi poudarite tudi ličnice.

Mokri lasje

Videz mokrih las se vrača na modno prizorišče. Mokri so lahko le trije kodri, ki kukajo izpod traku za lase, ali celotna pričeska. Se spominjate mokrih kodrov kultne zvezdnice Grete Garbo? Prav ta pričeska, ki je sicer razcvet doživela v dvajsetih letih, je spet v modi, in to skoraj nespremenjena. Dodatna prednost tega videza je, da nam lasje ne morejo zakrivati obraza.

Mokri kodri iz dvajsetih let so spet modni.

Črna obroba

Obroba okoli oči ima novo različico, ki spominja na ptičje pero, kar pomeni, da oči obrobite na zgornji in spodnji veki. V teh okvirih se lahko igrate po mili volji: zaključna linija je lahko le ukrivljena ali zavija po mačje navzgor. Obe liniji sta lahko podaljšani, tako da se zaključita kak centimeter proč od kotička oči in ustvarjata na koži grafični vzorec. Na ta način hkrati z očmi poudarite ličnice. Tako obrobljene oči ne potrebujejo veliko drugih ličil, dobra podlaga je lahko dovolj. Vsekakor k tem videzu ne gre dodajati senčil.

K obrobi okoli oči ne dodajajte veliko drugih ličil.

Usta kot češnja

Naj bo glos ali rdečilo, barva ustnice morajo biti naslednje poletje vsekakor češnjevo rdeče. Tako med drugim zapoveduje umetnik ličenja Thomas de Kluyver, ki je poskrbel za videz manekenk na reviji modne hiše Gucci. Uporabil je odtenek rdečila Rosso Ancora in ga utrdil z gelom Éclat de Beauté Effet Lumière. Češnja, kot si jo predstavlja Ferragamo, se je nekoliko nagibala k barvi jagode, Max Marin odtenek pa bi lahko primerjali z odtenkom brusnice.

Ustnice bodo mamile v odtenku češnje.

Razigrana senčila

Če gre verjeti modnim napovedim, ki so jih za modne tedne ustvarili sodelavci najbolj zvenečih imen v svetu mode in lepote, bomo naslednje poletje lahko izstopali s senčili. Oči bomo poudarili z živahnimi barvami, denimo z barvo mandarine ali fluorescenčno modro, a vedno in povsod le z eno barvo naenkrat. Senčilo bomo lahko nanašali s hitrimi drznimi potegi kot s slikarskim čopičem in se kaj malo menili za naravne oblike obraza. Žive barve senčila lahko nadomestijo tudi prej omenjeno obrobo okoli oči.

Senčilo okoli oči naj bo v barvah sorbeta.

Nova formula Koža je na predelu ustnic tanka in občutljiva, zato potrebuje ustrezno nego in varno zaščito pred zunanjimi vplivi. Znamka Labello je za ohranjanje zdravih ustnic za jesen predstavila novo linijo izdelkov, ki temelji na naravnih sestavinah, kot so karitejevo maslo in različna olja. Okolju prijazna pa ni le notranjost izdelka, saj ima novi Labello tudi embalažo brez plastike, ki jo je mogoče stoodstotno reciklirati.

Nova formula

Naravno pomlajevanje Kozmetika Afrodita je ta mesec z ekstravagantnim dogodkom pospremila v svet svoj novi izdelek, za katerega zatrjujejo, da je revolucionaren. Afrodita Professional X lifting shot posnema delovanje botulinum toksina -a, vendar povsem neinvazivno, torej brez injekcijske igle. Na ta način nas pri podjetju spodbujajo, da se staramo naravno. Gre za kozmetični izdelek, ki vsebuje edinstveno kombinacijo petih vodilnih peptidov na tržišču, ki po besedah kozmetične hiše v samo petih dneh pomladijo videz kože za pet let.

Naravno pomlajeni

Posvetlite podočnjake Obnovitveni serum za oči Ourself HA+ posvetli podočnjake in odpravlja gube v kotičkih oči, ki jim v pogovornem jeziku pravimo tudi 'kokošje tačke'. Izdelek vsebuje hialuronsko kislino z nizko in srednje molekulsko maso, učvrstitvene peptide, izvleček jasmina in cvetov gloga, stabiliziran vitamin C in niacinamid. Dodatna prednost je, da ne vsebuje nobenih učinkovin, ki bi dražile oči, kar so preverili tudi oftalmologi.

Posvetlite podočnjake

Popolne obrvi Kosas Brow Pop Nano svinčnik za obrvi poskrbi za naravni učinek narisanih obrvi. Z njim lahko izjemno natančno narišete dlačice, saj je konica svinčnika zelo tanka. Svinčnik predele, kjer so obrvi redkejše, zapolni s pigmentom brez voska, poleg tega jih neguje, saj vsebuje ricinusovo olje in pantenol. Na voljo je v številnih odtenkih, med katerimi ni težko najti takšnega, ki ustreza barvi vaših obrvi.