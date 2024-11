Tradicionalna evropska medicina: vnetje sinusov (Suzy)

Eden od vzrokov za sinuzitis je vlažna vročina v žolčniku, kronični primanjkljaj energije v vranici in želodcu. Ne moksamo! Pri ljudeh s pogostimi sinuzitisi je treba podpreti jetra, izraziti jezo, pogledati sovraštvo, nevoščljivost, zavist. Sluz pomeni, da se vlaga zbira, povzroča blokado. To rešimo s hrano, hladno po delovanju, z ostrimi pekočimi začimbami in zelenjavo, ki povzročijo potenje. Pomagajo meta, angelika, sladki koren, rumeni svišč, črna meta, črnika, semena trpotca, timijan, regrat, kapucinka, bezeg, sporiš, benediktinka, pravi galgant.

Pri vlažni vročini uživajte: stebelno zeleno, kitajsko zelje, navadno zelje, črni ribez, bezgove jagode, limono, sončnična semena. Vročino in strupe izločijo artičoka, pomaranča, kutina, maline, skuta, sol, kaljena pšenica, jabolka, banana, kis, fižol, grenivka, kumara, sladkor, korenček, redkev, riž, solata, kivi, hobotnica, mlada čebula, ajda, proso, buča, losos, tuna, črne olive, oves, pšenica, kokošja jajca, kislo zelje, bučno olje, sezamovo olje, vlažno vročino jabolko, žitna kava, zeleni čaj, borovnice, kivi, bučno olje, solata, glavnata solata, radič, papaja, hruška, krompir, korenje, kutina, sladki krompir, kvinoja, ajda. Nosno sluznico spirajte s slano vodo, pomagajo parne kopeli z eteričnimi olji, svetuje Veronika Plantan, strokovnjakinja za tradicionalno evropsko medicino. *