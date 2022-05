To so znani, ki praznujejo srebrno obletnico poroke (FOTO)

Ne čakaj na maj je eden naših najlepših filmov, ki bo letos praznoval 65 let. Radi rečemo, da je maj tudi najlepši mesec za poroke, zato smo zbrali nekaj znanih zaljubljencev, ki bodo letos praznovali četrt stoletja v zakonu.

Dolgoletni zakoni so v Hollywoodu precejšnja redkost. Vseeno pa je tudi med zvezdniki kar nekaj takšnih, ki jim je v prvo uspelo najti svojo drugo polovico.

Felicity Huffman in William H. Macy Ko je bila obsojena na štirinajstdnevno zaporno kazen zaradi škandala podkupovanja, povezanega z vpisi na kolidže, so mnogi predvidevali, da njen zakon ne bo zdržal pritiska. A kot njen lik v nadaljevanki Razočarane gospodinje je tudi sama dokazala, da preneseta veliko več. Njen mož je sodnici napisal tudi pismo v podporo ženi in v njem zapisal: »Vse, kar se mi je v življenju zgodilo dobrega, je bilo zaradi nje.«

Sylvester Stallone in Jennifer Flavin Spoznala sta se leta 1988 v neki restavraciji, in čeprav je imela ona 19 let, on pa 42, sta se zaljubila in se začela videvati. Vmes sta se razšla, potem pa spet zaljubila in se končno poročila 17. maja 1997. Imata tri hčerke in Sylvester pravi, da je v manjšini. »Naučil sem se biti tiho. Same ženske so okrog mene. Potreboval sem 19 let, da sem dojel, da ima Jennifer vedno prav. Res sprejema najboljše odločitve, zato vse prepuščam njej.«

Chris O'Donnell in Caroline Fentress Skupaj imata kar pet otrok. »Ko sem jo prvič videl, se mi je vtisnila v spomin in tri leta nisem mogel nehati misliti nanjo. Še sam nisem vedel, zakaj,« je priznal Chris. Igralec tudi dodaja, da se je namenoma odločil poročiti pri 26 letih, čeprav je vedel, da bo, ko se bo posvetil družini, izpustil marsikatero igralsko priložnost. »Če bi izbral Hollywood, ne bi imel nje!«

Cate Blanchett in Andrew Upton Ko sta se spoznala, si nista bila preveč všeč. Drug drugemu sva se zdela vzvišena, je priznala igralka. Potem pa sta se med igro pokerja poljubila. Tri tedne pozneje jo je zaprosil za roko. Poročila sta se, imata kar štiri otroke in skupaj vodita podjetje. »To je tako lepo ustvarjalno partnerstvo in čudovita ljubezenska zgodba,« pravi igralka.

Snoop Dogg in Shante Broadus Enemu najbolje znanih raperjev najbrž ne bi pripisali dolgoletnega zakona. Priznava, da si tega najbrž ne zasluži, a Shante je tista, ki je z njim že od srednješolskih let, vseskozi je celo njegova menedžerka, ki skrbi tudi za njegova številna podjetja. Vmes sta se ločila, a ponovno poročila, on pa ima še otroka z drugo žensko. »Veliko je prestala zaradi mene, a da sem jo osvojil, sem ji pisal dolga ljubezenska pisma. Vem, da je edina prava zame.«

Judd Apatow in Leslie Mann Režiser, ki je ustvaril komedije, kot sta Napumpana in To je 40, in igralka, ki je nastopila v obeh filmih ter drugih komedijah, kot je Maščevanje v visokih petah, bosta junija praznovala srebrno obletnico. »Želim si takšne ljubezni, kot jo imata onadva,« je povedala njuna hčerka Iris (par ima še mlajšo hčer Maud). »Po štiri ure sedita in se zavzeto pogovarjata, drug drugega spravljata v smeh in sta res najboljša prijatelja.«

Sarah Jessica Parker in Matthew Broderick Par je le dan pred izidom Suzy praznoval 25. obletnico poroke. Sarah je nosila črno obleko, poročila pa ju je Broderickova sestra. Par ima tri otroke in je pred kratkim nastopil skupaj tudi na odru. Igralec je priznal: »Ko sem jo spoznal, sem vedel, da je prava. Videl sem jo hoditi po ulici in si mislil: 'To je to.'« Par je sicer skupaj že 30 let.