To so ženske, ki so spregovorile o družinskem nasilju (FOTO)

Marec je mesec žensk in vse prepogosto so moški glasovi in mnenja tista, ki so glasnejša in pogosto sprejeta kot edina prava resnica. Tega se zavedamo tudi v današnjem svetu, v katerem ženske še vedno težko spregovorijo o nasilju, ki so ga bile deležne.

Ena najbolj znanih zgodb je tista, ki jo je film Kaj ima ljubezen s tem povedal o Tini Turner in njeni izkušnji z Ikom, ki jo je poniževal, pretepal, posiljeval in na njej ugašal cigarete. Iz zakona je odšla samo s svojim imenom in iz njega naredila globalno senzacijo.

Selma Blair Z nekdanjim partnerjem Ronom Carlsonom sta se pred štirimi leti razšla, a sta se 2020. ponovno našla in nadaljevala zgodbo. Pred tednom dni je prišla na plan novica, da so Ronu izdali prepoved o približevanju Selmi, saj naj bi jo napadel, davil, klofutal, da ji je iz nosu tekla kri in je padla po tleh ter izgubila zavest. Vpil je, da je pokveka in ničvredna. Selma trpi za multiplo sklerozo.

Halle Berry Njena mama je bila žrtev nasilja in ji povedala, naj moškega zapusti, takoj ko jo bo prvič udaril. Pred leti je priznala, da je zapustila nepravo razmerje, šele ko je bilo to že zelo nasilno. Ko jo je namreč nekdanji fant udaril v glavo, ji je udarec predrl bobnič in je izgubila kar 80 odstotkov sluha na eno uho.

Rihanna Ves svet je videl njen obraz, ko jo je brutalno pretepel partner Chris Brown. Kraljica na odru in v poslovnem svetu je bila na fotografiji videti zlomljena. Ni hotela postati dekle, ki bo govorilo o družinskem nasilju, še manj si je želela o tem govoriti javno in sprejemati mnenja drugih ljudi o tem, kaj bi morala narediti. »V eni noči sem izgubila fanta in najboljšega prijatelja,« je dejala.

Reese Witherspoon Ameriška ljubljenka je presenetila, ko je v klepetu z Oprah Winfrey odgovorila na vprašanje, kaj je bilo najtežje, kar je v življenju naredila. »Zapustila sem nasilneža,« je dejala. »Bila sem zelo mlada in v zelo tesnem odnosu. Trpela sem zaradi psihološkega in verbalnega nasilja, a v nekem trenutku je prestopil nezarisano mejo. Takrat sem vedela, da moram temu narediti konec.« Reese je danes pionirka v snemanju filmov z ženskimi zasedbami in ekipo.

Robin Givens Čeprav tega ni želela, je postala eden najprepoznavnejših obrazov nasilja. Nekdanja žena Mika Tysona je pogosto trpela pod pestmi boksarja. »Nikoli ne bom razumela, kako lahko kdorkoli reče, da je bila njegova žena deležna najboljšega boksarskega udarca, kar jih je kdaj zadal,« je dejala. »Nekega jutra sem se zbudila, ker je bil ob moje grlo prislonjen nož. Na koncu sem odšla in v hiši pustila vse, vključno s svojim spodnjim perilom.«

Mariah Carey Pri 24 se je prvič poročila in verjela v pravljico z dvajset let starejšim producentom, ki ji je obljubil slavo. A diva je večkrat povedala, da jo je imel Tommy Mottola ves čas pod nadzorom, da ničesar ni smela narediti brez njegove vednosti, niti iz hiše ni mogla stopiti. »Stežka sem se odpletla iz tega odnosa, ki ni bil samo zakon, ampak tudi poslovno partnerstvo, v katerem je nadzoroval moje življenje.«