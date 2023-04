To so najbolj čudaški intervjuji slavnih (FOTO)

Zvezdniki so večino časa pripravljeni odgovarjati na vprašanja novinarjev in vedo, da morajo promovirati svoje projekte, zato marsikdaj zamižijo na eno oko, če se znajdejo iz oči v oči z nerodnimi sogovorniki. A vsake toliko časa se zgodi, da jim je neumnosti dovolj ali se sami obnašajo tako nemogoče, da intervjuji takoj postanejo pomemben del popkulturne zgodovine.

Med takšne sodi tudi nezgovorni Hugh Grant, ki je na rdeči preprogi odrezavo odgovarjal na vprašanja manekenke Ashley Graham, ki je bila na pogovore z znanimi zelo slabo pripravljena. Poglejmo najbolj slavne incidente na intervjujih.

Deževali so udarci Čeprav je znana po nepredvidljivosti, je Grace Jones leta 1981 naredila nekaj nezaslišanega. Novinarja, ki ji je med pogovorno oddajo pogosto obračal hrbet, da je nagovarjal zvezdnike na drugi strani, je preprosto začela tepsti. V avtobiografiji je zapisala, da je takrat posnifala slabši kokain in da je bila prekrita z golobjimi iztrebki, povrhu se je novinar do nje obnašal kot do služabnice in jo večino časa ignoriral, kar se ji je zdelo zelo nevljudno.

Histeričen jok Med intervjujem pred dvajsetimi leti je Britney Spears bruhnila v jok, ko jo je Diane Sawyer zasliševala o razhodu z Justinom Timberlakom. Spraševala jo je, kaj je naredila, da sta se razšla, govorila, kako mu je strla srce, in jo spraševala, zakaj je na nekih fotografijah pozirala napol gola. Nazadnje je pevki pokazala posnetek prve dame Marylanda tistega leta, ki je dejala, da bi ustrelila Britney, če bi jo lahko. O intervjuju se je veliko spet govorilo po Britneyjini zmagi na sodišču, ko so se oboževalci spominjali, kako so se novinarji obnašali do nje.

Sifilitični parazit Robert Downey, jr. je v življenju doživel veliko vzponov in padcev. Predvsem slednji so za novinarje seveda bolj zanimivi, kar pa bi on rad pustil za seboj, zato se pred dobrimi sedmimi leti ni mogel zadržati, ko ga je eden zasliševal o preteklih težavah z odvisnostmi in trenutkih, ki jih je preživel za zapahi. Nekaj časa je še prijazno odgovarjal in preusmerjal pogovor, nazadnje pa vstal in zapustil snemanje. Novinarja je pozneje označil za sifilitičnega parazita.

Ne laži, Ellen Pred tremi leti je Ellen DeGeneres med intervjujem z Dakoto Johnson potožila, da ni bila povabljena na zabavo za igralkin 30. rojstni dan. »Ni res, Ellen. Že lani si mi rekla, da nisi bila povabljena, a nisem vedela, da želiš priti. Zato sem te povabila, a nisi prišla,« je odvrnila. Pozneje je omenila, da je njena najljubša komičarka Tig Notaro, ob čemer je bila Ellen užaljena. »Res nama ne gre dobro,« je pripomnila igralka.

Manire na kavču Tom Cruise je nedvomno eden največjih in najbolj uglajenih filmskih zvezdnikov našega časa, a je povsem izgubil živce, ko ga je avstralski novinar leta 2005 vprašal, ali je bila Nicole Kidman, od katere se je ločil štiri leta prej, ljubezen njegovega življenja. Novinarja je nadrl, naj se lepo obnaša, in ga vprašal, kje so njegove manire. Na slednje je sam povsem pozabil le dober mesec pozneje, ko je v oddaji Oprah Winfrey skočil na kavč, da bi pokazal, kako zelo nor je na Katie Holmes. Nor je vsekakor, so se strinjali gledalci.