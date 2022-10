To je nov izziv Špele Grošelj: odpovedala celo prenovo stanovanja

Star pregovor pravi, da se blondinke najbolje zabavajo. In res se zdi, da Špela Grošelj življenja ne zajema samo z veliko žlico, temveč kar zajemalko. Vse, česarkoli se loti, se spremeni v zlato.

Dobro se znajde na glasbenih odrih, je spletna vplivnica z več kot 92.000 sledilci, pred leti se je dobro znašla tudi kot voditeljica šova o hujšanju, te dni pa ima malo pozitivne treme pred igralskim debijem v predstavi Špas teatra Vročica, v kateri bo igrala z Ireno Yebuah Tiran in Nino Ivanič. To je zanjo velik izziv, tudi zato, ker igra lik, ki ji ni prav nič podoben.

»Povabilo na avdicijo je prišlo spontano in bila sem izbrana. Ker pa imam rada nove in zahtevne stvari, sem se vaj lotila zelo resno. Za dva meseca sem odpovedala vse preostale projekte, tako tudi nimam časa za objavljanje vsebin na družabnih medijih, saj smo cele dneve na vajah v gledališču. Nisem imela težav s pomnjenjem besedila, pomagalo mi je tudi, da sem se naučila Nininih in Ireninih iztočnic. Razen za vaje nisem imela časa za nič drugega,« je iskreno povedala Špela, ki je pred petkovo medijsko premiero kar nekajkrat odigrala predstavo.