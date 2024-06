Tjaša in Uroš Steklasa: Skupaj imata 60 let! (Suzy)

Koliko zaljubljencev poznate, ki praznujejo na isti dan in so še rojeni istega leta? Mi dva, in sicer simpatična zakonca Tjašo in Uroša Steklasa, ki sta zasebno že dolgo par oziroma še iz časov, ko je Tjaša prepevala z Ansamblom Jureta Zajca in je Uroš igral kitaro z Ognjenimi muzikanti. Njune poti so se združile tudi na glasbenem področju, konec leta 2021 se jima je rodila hči Lori in zdi se, da glasbenika, ki razprodajata dvorane kot za šalo, s polnimi pljuči živita življenje. Rojstni dan praznujeta 26. junija, oba sta rojena leta 1994, a sta zabavo za prijatelje in domače priredila ob dnevu državnosti. Tako sta združila prijetno s koristnim ter si v družbi najdražjih ogledala zgodovinsko tekmo Slovenije proti Angliji, po kateri so se naši nogometaši prvič uvrstili v osmino finala evropskega prvenstva. Zabava je bila preprosta in glasna, torej prav takšna, kot se je spodobila za navijaški torkov večer. Sosedje so zakonca presenetili z dvojnim mlajem, nad katerim sta bila navdušena. Vstop v trideseta je bil razigran, slavljenca pa sta ob tem priznala, da je bil drugačen od vseh dosedanjih rojstni dni.