Tanja Ribič in hči Zala: obleka z rdeče preproge ponovno zasijala po 22 letih (Suzy)

Mnoge ženske z velikimi in radovednimi očmi brskajo po mamini ali babičini omari ter se navdušujejo nad brezčasnimi in zanimivimi kosi, ki nosijo posebne zgodbe.

Eno takšnih pripoveduje čudovita obleka, ki jo je Tanja Ribič nosila na podelitvi oskarjev leta 2002, ko je bil film Nikogaršnja zemlja (No Man's Land), bosanska vojna drama v režiji Danisa Tanovića, v katerem igra eno od glavnih vlog Branko Đurić, nagrajen z oskarjem za najboljši tuji film. Za Tanjo so se v Hollywoodu v kreaciji Alana Hranitelja obračale glave, 22 let pozneje jo je za na rdečo preprogo na dogodku v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu oblekla njena starejša hči Zala.

Tanja je bila v Hollywoodu videti spektakularno.

Tako je obleki vdihnila novo življenje, s tem pokazala, da lahko družinska dediščina zaživi na sodoben način ter opozorila, da so nekateri modni kosi večni ter z lahkoto kljubujejo muhavosti sodobnih trendov.