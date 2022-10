PEVKA, BALERINA IN FOTOGRAFINJA

Tanja Pečenko: neukrotljiva, skodrana in vsestransko nadarjena (FOTO)

Največja ljubezen 34-letnice je muzikal. Svoj glas in stas je posodila številnim junakinjam v njih, vendar je zelo vsestranska: dolga leta je bila odlična učiteljica baleta, na poroke pa jo vabijo kot pevko in fotografinjo. Izdala je luštno knjigo Male baletke in njihove cvetke, hkrati pa je še znan obraz iz reklam, nanizank in serij. Skodrana in navihana Tanja zelo optimistično gleda na življenje in ga zajema z zajemalko, ne samo z veliko žlico.