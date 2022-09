Tanja gre s citrami v Cankarjev dom (FOTO)

Citrarka, ki je ta stari ljudski inštrument v treh desetletjih predstavila kot modernega in z njimi ustvarila lastni prepoznavni zven tudi s poustvarjanjem največjih svetovnih in slovenskih uspešnic, se na koncert pripravlja že nekaj mesecev. Tanja Zajc Zupan je dama, hčerka, žena in mama dveh odraslih otrok. Ima še sestro, nedavno pa je izgubila enajst let mlajšega brata Jožka, kar je bil zanjo velik šok. »Zelo dobro sva poznala drug drugega, se čutila in bila zaveznika. Blizu sva si bila tudi duhovno, tako da včasih besede sploh niso bile potrebne. V življenju sem mu veliko pomagala, a sem na koncu čutila veliko nemoč. Z njim je odšel del mene. Zelo ga pogrešam, še vedno sem žalostna, a se zavedam, da mora življenje naprej,« pove Tanja.

Na morju s prijateljico Julijo.

Glasbenica pa je v glasbeni karieri s citrami veliko prepotovala. »Povabili so me v Kanado, Francijo, Izrael, Avstrijo, Italijo, Nemčijo, Švico, na Švedsko, Madžarsko, Hrvaško, Japonsko. Vse to je obogatilo mojo glasbeno kariero. Pri Slovencih po svetu je vedno ganljivo. Ko zazvenijo pesmi Vračam se domov, Sanjam o domovini, Slovenka sem in druge, se v njihovih očeh zalesketajo solze. V njih se vzbudijo čustva, citre pa zgodbo pripovedujejo še bolj milo in globoko,« razkriva Tanja, ki bo z možem Bogdanom še letos odpotovala na Islandijo, saj je bilo to darilo za njen 50. rojstni dan, ki ga je praznovala marca. »Želim si obiskati Galapagos in Vietnam,« nam še zaupa.

Citrarka z bratom Jožkom, od katerega se je nedavno poslovila, a ga zelo pogreša.

Ob potovanjih jo navdušuje še narava in Tanja ima zelo rada živali. Trenutno družini dela družbo muc Miki, ki je k hiši prišel kar sam in zapolnil praznino, ki je nastala po tem, ko so se po 13 letih morali posloviti od pasjega prijatelja. »Miki je prišel k nam z razlogom. Živali so dobri psihoterapevti, ki nam dajejo veliko topline,« pravi glasbenica, ki obožuje rože in sladka presenečenja. »Vedno mi je lepo pri srcu, če dobim kakšno darilo. Darila so eden od petih jezikov ljubezni. A sem kar zahtevna, potrebujem pozornost, objeme in lepe besede,« se zasmeji. Ko pa beseda nanese na kuhanje in redoljubnost, pove: »Ne vem, koliko žensk v resnici rado pospravlja in kuha? Jaz zagotovo ne sodim mednje. Raje delam kaj na vrtu. Dognala sem, da ni najpomembnejše, da imaš vse 'pošlihtano' po hiši, ampak je pomembnejše, da si vzameš čas, v miru spiješ pijačo, poklepetaš z možem, pokličeš prijateljico in počneš kakšne drobnarije, ki naredijo dan lepši. Treba je početi tudi zabavne in vznemirljive reči in si sproti privoščiti majhne radosti, kajti drugače se lahko zgodi, da se izmakne velika sreča,« je iskrena citrarka, ki uživa na morju, občasno pa sede celo na motor.

Z glasbenico Tejo Saksida, ki bo tudi v Cankarjevem domu, in župnikom Gašperjem N. Otrinom na eni od cerkvenih porok.

Ker je še vedno videti fantastično, povrhu pa je uspešna, jo pobaramo, ali se je kdaj srečala z zavistjo glasbenih kolegov. »Ljudje smo ustvarjeni tako, da želimo, da se drugi zanimajo za nas, da se uveljavimo kot osebnost. To pa terja svoj davek. Mnogi imajo o drugih veliko povedati, sploh o javnih osebnostih. Seveda ni nič narobe, če imajo različna mnenja in jih izrazijo na spoštljiv način. Zlobne jezike pa navadno vrtijo tisti, ki se ne morejo sprijazniti s tem, da nekdo izstopa iz povprečja, sami pa ne dosegajo svojih ciljev in o sebi mislijo slabo,« sklene pogovor simpatična Tanja Zajc Zupan.