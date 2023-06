Svojemu Marku je Pia čestitala pred vso dvorano (Suzy)

Marka Mandića in Pio Zemljič povezuje veliko stvari, med drugim tudi ljubezen do gledališča. Oba sta odlična igralca, ki blestita v svojih vlogah. Z veseljem se podpirata pri delu in seveda ne zamudita predstav, v katerih igrata. Pia svojemu Marku rada kaj ušpiči, tako je bilo tudi osmega junija, ko je igralec praznoval rojstni dan. Nič hudega sluteč je proti večeru odšel v službo in nastopil na odru. Ob koncu, ko so gledalci igralcem namenili bučen aplavz, pa je na oder dobil velikanski šopek in čestitko od Pie. To srčno dejanje ga je seveda ganilo, veselo se je nasmehnil, saj je vajen, da ga najdražja ob posebnih priložnostih preseneti z rožami. Igralca sicer komaj čakata konec sezone, da si bosta oddahnila po napornem delu. Seveda pa se počitnic veselita tudi njuna sinova Voranc in France, ki že stopata po (igralski) poti staršev.