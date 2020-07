Suzy na plaži: Poletno branje

Daniela Krien: Ljubezen v stiski

Mladinska knjiga

Pripoved tke skupaj pet ženskih zgodb, prepletenih s prijateljskimi in sorodstvenimi vezmi, vrtijo pa se okrog različnih življenjskih stisk (neželene nosečnosti, ločitve, nezvestobe …) in dilem (materinstvo ali kariera, partnerstvo ali svoboda …), povezanih z navidezno svobodno izbiro današnjega časa. Pod površino zgodb žena, mater, ljubimk, prijateljic, sester oziroma hčerk pa se prav počasi pokaže osrednje vprašanje: je usoda sodobne ženske res v njenih rokah?

Tara Westover: Osvobojena

Mladinska knjiga

Tara je doktorica zgodovine z britanskega Cambridgea, ki je odraščala v mormonski družini kot najmlajša od sedmih otrok. Živeli so na hribovski kmetiji v primežu avtoritativne vzgoje versko blaznega očeta. Otroci niso hodili v šolo, dolgo niso imeli niti rojstnih listov. Delali so na očetovem odpadu, prepuščeni njegovi svojeglavosti in nezaupanju do družbe. Toda Tara se je počasi izvila iz družinskega verskega fanatizma, naredila sprejemni izpit na univerzi in spoznala, zakaj lahko izobrazbo enačimo s svobodo.

Elísabet Benavent: V Valerijinih čevljih

Hiša knjig

Uspešnica, ki se v Španiji prodaja hitreje kot vroče žemljice, govori o Valerii, ki je pisateljica ljubezenskih zgodb, a hkrati ljubezen doživlja na vzvišen način. Valeria ima tri prijateljice: Nereo, Carmen in Lolo, vse skupaj pa živijo v Madridu. Sicer ljubi Adriána, a le dokler ne spozna Víctorja. Takrat je postavljena pred izziv: razčistiti mora sama s sabo. Zgodba Valerie bi bila lahko zgodba vseh nas na neki točki življenja. Vmes se namreč smeji, joče in razmišlja o pravem. Ali so ljubezen, moški in seks res tako preprosti cilji, kot se zdi?

Samantha Downing: Moja (pre)čudovita žena

Hiša knjig

Njuna ljubezenska zgodba je preprosta. On je spoznal čudovito žensko, zaljubila sta se, rodila sta se jima dva otroka in preselili so se v predmestje. Zaupala sta si najdrznejše sanje in najtemnejše skrivnosti. Potem pa sta se začela dolgočasiti. Povsem običajen par sta. Kot vaša soseda, starši prijatelja vašega otroka. Znanca, ki ju želite povabiti na večerjo. Vsi imamo skrivnosti, s katerimi v zakonu ohranjamo iskrico. Njuna je umor.

Chandler Baker: Mreža šepetanj

Meander

Sloane, Ardie, Grace in Rosalita že dolgo delajo v podjetju Truviv. Nenadna smrt generalnega izvršnega direktorja pomeni, da bo to mesto naverjetneje zasedel njihov šef Ames, ki ga dolgo poznajo in ki ga že leta dolgo spremljajo šepetanja, ki so jih tisti na vodilnih mestih vedno ignorirali. Odločijo se, da tega ne bodo več prenašale. V tek spravijo katastrofalne spremembe, ki se odvijajo po vsem podjetju in dramatično spremenijo njihova življenja. Knjiga ki v času #metoo in #jaztudi glasno pove, da imajo ženske dovolj.

Ne glede na to, kam vas bo letošnje počitnikovanje odneslo, vam želimo veliko sprostitve in veselja. To pa lahko dosežete tudi z dobrimi zgodbami, ki vam bodo krajšale čas.