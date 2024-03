Sta strti srci našli ljubezen? (Suzy)

Štiriinsedemdesetletna Meryl Streep je lani naznanila, da je že šest let ločena od Dona Gummerja, s katerim ima štiri otroke, o novem partnerju pa ni bilo ne duha ne sluha. Zdaj so jo paparaci ujeli na večerji z Martinom Shortom, soigralcem iz nadaljevanke Samo umori v stavbi, v kateri se njuna lika ljubezensko zapleteta. Govorice so se začele, ko sta se veliko družila na podelitvi zlatih globusov.

Igralca sta poskušala zbežati pred paparaci. FOTO: Profimedia

Triinsedemdesetletni Martin je leta 2010 izgubil ženo, ki je umrla za rakom, zaradi česar je bil strt in se je komaj potolažil. Izgubo so mu pomagali preboleti trije otroci. Igralec sicer pravi, da med njima z Meryl ni nič drugega kot le tesno prijateljstvo, na večerji, na kateri naj bi ju ujeli, pa sta se družila še z drugimi prijatelji in ni šlo za romantični zmenek. Mi bi jima prav privoščili nekaj romance v jeseni življenja in upamo, da – karkoli je že res – se imata nadvse lepo.