Srečna Tina Petelin: prihaja velika srbska poroka (Suzy)

Zgovorno Mariborčanko Tino Petelin so pred mnogimi leti okronali za miss Slovenije. Potem se je še nekaj časa suvereno sprehajala po modnih brveh in se nato posvetila čisto drugim, bolj poslovnim stvarem. Ostala je simpatična, vesela in vedno pripravljena na dogodivščine in potovanja. Kar nekaj časa jo je bilo težko ujeti, a je končno našla nekoga, ki bil ji je kos.

»Z dragim sva se spoznala na izletu v Srbiji,« je povedala o tem, kako je preskočila iskrica. Kmalu je ugotovila, da je pravi, in bila zelo vesela, ko jo je nedavno presenetil z zaročnim prstanom. Hitro sta se začela pripravljati na poroko. »Poroka bo 28. maja naslednje leto v Srbiji. Vse je že dogovorjeno in organizirano, pred nekaj dnevi sem v mariborskem poročnem salonu našla še sanjsko poročno obleko. Slavje bo zelo zanimivo, poroka bo malce posebna, svatje, ki bodo prišli iz Slovenije, Srbije in Makedonije, pa zagotovo tudi presenečeni,« je povedala presrečna bodoča nevesta.