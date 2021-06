Srce naše mlade zvezdnice bije za Primorca

Dobili smo novo zvezdnico! To je triindvajsetletna Tamara Zidanšek, ki je na teniškem prestolu nasledila Mimo Jaušovec. S svojimi nastopi na turnirju Roland-Garros je presenetila vse, ne pa tudi sebe in svoje družine, ki je vanjo verjela od samega začetka. Njena te dni verjetno največja opora pa je tudi fant Matija Štrasner – Primorec, čigar srce je sicer zapisano country glasbi in svoje dekle rad razvaja z romancami ob spremljavi kitare. Tudi sreča v osebnem življenju je bila nedvomno pomemben kamenček v mozaiku, ki se je te dni sestavil in bo vsaj delno poplačal dolge ure treninga in vložke, ki so bili potrebni, da je Zidanškova dosegla tako izjemen rezultat. V čudežno dekle so namreč že vrsto let polagali upe vsi vrhunski trenerji in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vse poklopilo – postala je prva ženska v samostojni Sloveniji, ki se ji je uspelo uvrstiti v polfinale tega elitnega tekmovanja. Zbrana in skromna mladenka pa s svojo uvrstitvijo ni podrla samo slovenskega rekorda, ampak začrtala prihodnost tudi za naslednje teniške generacije.

