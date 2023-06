Srce je podaril ukrajinski igralki (Suzy)

Dvainšestdesetletni Sean Penn se je preteklo jesen ponovno oglasil v Ukrajini, kjer je enega od svojih oskarjev posodil predsedniku Zelenskemu, rekoč: »To je le simbolna gesta, da je del mene tu. Ko zmagate, mi ga prinesite nazaj v Malibu.« Zelenski ga je počastil z redom za zasluge tretje stopnje za njegovo podporo in velik prispevek k prepoznavnosti Ukrajine v svetu. Očitno pa je igralec v Ukrajini našel tudi ljubezen, saj so ga paparaci pred kratkim ujeli v objemu 43-letne igralke Olge Korotyayeve, s katero sta se v večnem mestu udeležila projekcije Seanovega dokumentarnega filma o Ukrajini, vmes pa nakupovala v draguljarnah in se zaljubljeno sprehajala po stranskih ulicah. Čeprav so mnogi upali, da bo srečo ponovno našel v objemu druge nekdanje žene Robin Wright, s katero so ju na začetku leta po dolgem času ujeli skupaj, sta bivša zakonca tedaj le praznovala posebno priložnost enega od otrok, je razkrila Robin. Sean je zdaj očitno povsem predan Ukrajini.

Dvakratni oskarjevec je spletel prijateljstvo z ukrajinskim predsednikom.