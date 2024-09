Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Vse stvari so začasne, tako kot valovi, ki se dvigajo in upadajo na neskončni gladini življenja. Vse, kar nas obkroža, je v nenehnem spreminjanju – radosti, bolečine, uspehi, izzivi – vse to pride in mine kot sapica, ki poboža naš obraz in nato izgine. A obstaja nekaj, kar ostaja, kar se nikoli ne spremeni. To je resnica, ki prebiva v nas, globoko v naši biti. Resnica, ki je neomajna, stalna in neskončna. Ta resnica je svetloba, ki nas vodi, ne glede na to, kako temna je noč okoli nas. Je srce našega obstoja, žarek ljubezni, sočutja in modrosti, ki nikoli ne ugasne.

Naj bo vaše življenje prežeto s to svetlobo. Naj vas vodi v trenutkih dvoma, ko se zdi, da ne najdete prave poti. Zaupajte v modrost, ki jo nosite v sebi, saj vas bo ta vodila tja, kamor morate iti. Vaša pot je samo vaša, vsak korak na njej je priložnost. Priložnost za rast, zdravljenje, ljubezen in sočutje. Povežite se z nečim večjim, z nečim, kar presega minljivost vsakdanjega življenja. Odprite srce. Naj se razširi in sprejme vse, kar je, z vso ljubeznijo in nežnostjo, ki ju premorete. Bodite sočutni do sebe, bodite nežni do svojih napak in padcev, saj so tudi ti del vaše poti.

Svetloba v vas nikoli ne ugasne

Vse, kar doživljate, vse, kar vas obdaja, je del večje slike, ki jo v tem trenutku morda ne vidite v celoti. A zaupajte, da je vse to del vašega potovanja. Naj vas svetloba, sočutje in modrost vodijo naprej. Kamor koli vas vodi vaša pot, vedite, da nikoli niste sami. Vsak trenutek nosi v sebi seme novega začetka, novega spoznanja, novega upanja. Sprejmite ga z odprtimi rokami in srci, saj je vsak trenutek dar. Naj bo vaš korak lahkoten in srce pogumno. V vsakem dnevu najdete priložnost, da se povežete z bistvom svojega obstoja – z ljubeznijo, ki je vedno v vas, z modrostjo, ki vas varno vodi skozi življenje. Vedite, da tudi v trenutkih največje negotovosti svetloba v vas nikoli ne ugasne.