Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V tem času, ko se potapljamo v globine svoje duše in se skozi odločitve soočamo s svojimi najglobljimi strahovi, sanjami in resnicami, je pomembno, da se zavedamo moči, ki jo imamo v sebi. Vsak korak, ki ga naredimo na tej poti notranjega raziskovanja, je korak k osvoboditvi, preobrazbi, novemu začetku. Zdaj je čas, da se odprete moči odpuščanja. To je dar, ki ga dajemo sebi. Ko odpustimo sebi in drugim, osvobajamo svoje srce, dušo, um. S tem ustvarjamo prostor za novo, za svež začetek, ljubezen, ki jo nosimo v srcu. Pomembno je tudi, da zaupamo v vse, kar prihaja. Če zaupamo v potek življenja in vase, bomo odkrili, da smo močnejši, kot smo si kadarkoli predstavljali. Sprejmite to priložnost, osvobodite se starih vzorcev, prepričanj in omejitev. Vsak dan je nova priložnost za začetek, rast in spremembo.

Ne dovolite, da vas preteklost zadržuje in strahovi ustavljajo. Zaupajte vase, v življenje, v vse, kar prihaja. In ne pozabite: kar ste sejali, boste želi. Če ste varali, ste prevarali in izigrali sebe. Če niste prevzemali odgovornosti in niste aktivno gradili svojega življenja, se boste kmalu soočili z realnostjo, ki vam ne bo všeč. Morda boste začutili, kako se tla pod vami tresejo, kako se svet okoli vas spreminja, vaše sanje pa razblinjajo v prazno. Stopiti boste morali iz cone udobja, se soočiti z lastnimi napakami in neuspehi ter sprejeti odgovornost za svoje življenje. Morda bo boleče, vendar je to tudi priložnost, da se zbudite iz zasanjanosti in se zavedate svoje moči, potenciala, odgovornosti. To je priložnost, da začnete graditi življenje na novo, da začnete ustvarjati lastno resničnost, srečo in uspeh. Ne dovolite, da vas strahovi in dvomi preteklosti zadržujejo, negativne misli in čustva zavirajo. Stopite naprej, prevzemite nadzor nad življenjem in se odločite za spremembo.