Sporočilo ob koncu tedna …

Mi ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost nad svojimi občutji, odzivi in zaznavami ter sprejemamo močne odločitve o tem, kako bomo živeli.

Zaprite oči in občutite bistvo svojega bitja. Čas je zdaj zelo pomemben. Potrebujete ga. Vdihnite v srce in občutite čarobnost, ki obstaja v vas. Iz vaše duhovne esence se bo razvila pot, ki bo kazala, kako in na kakšen način se lahko premaknete v smeri svojega srca. Pomembno bo, da ne vstopate v svojo lastno dramo ali dramo drugih ljudi ...Pomembno bo, da ste v miru s sabo, se nikakor ne primerjajte, ne kritizirate, predvsem pa ne obsojate. Zdaj se učite strpnosti! Pa vendar poslušajte svoje srce in delujte s sočutjem. Vzemite si nekaj časa za odmik in vpogled vase. Vedite eno ... Mi ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost za svoja občutja, odzive in zaznave ter sprejemamo močne odločitve o tem, kako bomo živeli.Zdaj je čas, da proučite svoje življenje, in videli boste, katera področja so postala obremenjujoča. Čas je drugačen, kaže, da si boste morali vzeti veliko več časa zase, prositi za pomoč, spremeniti urnik, pozabiti na zadovoljevanje potreb in pričakovanj drugih ali se odpovedati neki bolečini in negativnemu samogovoru, ki vam razlaga, da je vse grozno, brezizhodno in se nič ne da. Naj bo vaša pozornost samo na trenutku, tukaj in zdaj, v njem bodite stoodstotni.Odmaknite se in začutite. Naredite načrt in sledite srcu. Prisluhnite trenutku. Kaj vam pravi? Kaj si vaše srce želi? Kaj potrebuje? Zdaj zapišite svojo misel v srce. Kaj je tisto, kar si resnično želite? Dihajte. Umirite se in poslušajte. Sledite samo svetlobi, ta vam zdaj odpira vrata do nove zavesti. Vedite, da dokler ne boste v celoti prisotni in zavestni, tukaj na Zemlji, ne greste nikamor, ne morete drugam. Vsaj enkrat izberite sebe! Vi ste svoja edina resnica. Delite jo. Stojte pokončni v svoji resnici in zaupajte, da svetloba zmaga.