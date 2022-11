Sporočilo ob koncu tedna …

Poti nazaj ni več, samo še naprej. Ste za? Verjamete? Niste prepričani ... Ali ste? Kako se počutite? Začutite, spustite ego, zaupajte in ohranite vero. Namenite si nekaj časa za odmik in notranji vpogled vase. Vedite, da ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost nad svojimi občutji, odzivi in zaznavami ter sprejemamo močne odločitve o tem, kako bomo živeli. Zdaj je čas, da proučite svoje življenje in vidite, katera področja so postala obremenjujoča.

Izkoristite energijo prihajajočega mrka in obdobje, ki kaže, da si boste morali vzeti veliko več časa zase, prositi za pomoč, narediti spremembe v urniku, pozabiti na zadovoljevanje potreb in pričakovanj drugih ali se odpovedati neki bolečini in negativnemu samogovoru, ki vam razlaga, da je vse grozno, brezizhodno in se nič ne da. Naj bo vaš fokus samo na trenutku tukaj in zdaj, v njem bodite stoodstotni v veri, zaupanju in vedenju, da je namen situacije, v kateri ste, da se stari deli vas končajo in za vekomaj poslovijo. Ste pripravljeni sprejeti to? Odpustiti? In vse odvečne stvari pustiti tam, kjer je njihovo pravo mesto – v preteklosti. Pomembno je, da ne vstopate v dramo, svojo ali od drugih ljudi. Bodite v miru s seboj, nikakor ne primerjajte, ne analizirajte, predvsem pa ne pojasnjujte.

Preteklost vam bo zrla naravnost v oči. Kar vas ne podpira, izpustite, saj boste tako dali možnost novim priložnostim, ki prihajajo. V vseh odnosih in situacijah, ki so polni kaosa in drame, se za začetek odmaknite in opazujte, kaj govorijo o vas, kaj vam kažejo. Česa se učite? Lahko to sprejmete? Si dovolite biti v harmoniji, miru, blaginji? Potem to storite, dvignite se z zavedanjem, da tega ne potrebujete več. S hvaležnostjo blagoslovite take odnose in situacije, se poslovite od drame in pozdravite mir. Svoboda in odgovornost sta tesno povezani, kajti ko v celoti prevzamete odgovornost za svoje življenje, ste svobodni. Vse, kar iščete, je že v vas. Poslušajte svojo resnico, obrnite se vase in ostanite mirni.