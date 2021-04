Spomladanski skok med valove

»Zdravilo imamo pred očmi, a ga ne uporabimo.«

Še preden se je ta teden s snežnim metežem poslovila zima, je svojo spomladansko kljukico naredila. Razgreta igralka vsako leto preseneti z drznim skokom med valove, ko temperature morja za povprečnega Slovenca še zdaleč niso primerne za tako početje.Njeno dejanje pa ni le posledica poguma, ampak zavedanja, da plavanje v hladnem morju človeku prinese veliko več kot le osvežitev.»Zdravilo imamo pred očmi, a ga ne uporabimo,« je ob majskem skoku v slano vodo zapisala pred časom in priznala, da se je ob vrnitvi na kopno počutila kot 'jekleni mož'. No, letos pa si je imunski sistem začela krepiti že aprila, ob tem pa se je nedvomno počutila kot terminator, saj ji je zdravilna morska voda pognala kri po žilah in poskrbela za še bolj napeto kožo.