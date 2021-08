Spomini na otroštvo mladega Mihe Hercoga

Brez rolke ni bilo najstništva.

Že takrat je šarmiral deklice s svojimi velikimi rjavimi očmi.

Kot večina dečkov se je tudi Miha rad igral z vojaškimi ladjami.

V družbi sestre Larise mu nikoli ni bilo dolgčas.

Bil je silno aktiven deček, zanimalo ga je veliko stvari in že zelo zgodaj je rad poslušal različne zvrsti. Lahko bi se reklo, da je bil precej klasičen fant, ki se je igral z avtomobili, letali in ladjami, pa tudi s sestro, ki je danes uspešna grafična oblikovalka. Občudoval je vse letne čase, še posebno poletje, ko se je preizkusil v najprivlačnejših aktivnostih, od letenja s padalom do rolkanja – in v vsem se je odlično izkazal.Že takrat je bil marljiv in prijazen, kot ga opisujejo njegovih bližnji, in te lastnosti je obdržal vse do danes, ko z njimi navdihuje ženoin hčerko