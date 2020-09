Špelo Močnik gledalec napadel med oddajo

Voditeljica Špela Močnik je v oddaji Dobro jutro med prebiranjem dnevnega časopisja nedavno doživela neprijeten odziv gledalca Francija. Ta jo je poklical po tistem, ko je prebrala članek o ministrici Aleksandri Pivec, akterki nedavne afere. »Jaz bi takole povedal glede Pivčeve. Če bi le imeli pri vas ali na sploh novinarji v Sloveniji za vse enake vatle. Dva meseca ali celo tri poslušam eno in isto pri poročilih, pa to ti gre na bruhanje. Tamle so pa pokradli šest milijard v bankah, milijardo denarja oprali, da ne govorim o zasebnih bankah od Rigelnika. Pa molčite in tamle Tarče delate. Sto Tarč lahko naredite o svoji televiziji, kako porabite sto milijonov, to lahko naredite. Sto Tarč. Pa kako pristranski ste, sramota od sramote, največja sramota v Sloveniji ste novinarji, res,« je bil besen gledalec, ki pa mu Močnikova ni ostala dolžna. »Glede na to, da novinarji moramo držati neki standard, enako pričakujemo od gledalcev. Da imamo spoštljiv dialog,« mu je mirno odgovorila.