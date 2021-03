Spektakel tudi brez gledalcev (FOTO)

Dve na en mah

Naš najtrofejnejši junak je bil Boris Križaj, ki je leta 1980 slavil v obeh disciplinah.

Žarek upanja

Da je Podkoren prijazen do naših šampionov, je 1986. pokazal Rok Petrovič, ko je ugnal konkurenco v slalomu.

Na prelomu tisočletja

Slovenci smo dolgo čakali na še eno domače zmagoslavje, zanj pa je 1999. poskrbel Jure Košir.

Legenda

Leto 1979 je bilo rezervirano za švedskega mojstra Ingemarja Stenmarka, saj je premagal karavano v soboto in nedeljo.

Rekorder

Z največ medaljami se lahko pohvali Avstrijec Marcel Hirscher, ki se je na najvišjo stopničko povzpel kar šestkrat.

Naj stvari so tri

Tri pokale je iz Kranjske Gore odnesel izjemni Luksemburžan Marc Girardelli.

Naj stvari so tri

Tri pokale je iz Kranjske Gore odnesel izjemni Luksemburžan Marc Girardelli.

Prvega ne pozabiš nikoli

Našemu severnemu sosedu Josefu Pepiju Stieglerju je pripadla čast, da se je leta 1961 zapisal v zgodovino kot prvi zmagovalec pokala Vitranc.

Vrhunec smučarske sezone je tekma svetovnega pokala v Kranjski Gori. Po znameniti progi Podkoren so se spustile že številne legende belega cirkusa.Letos jih zaradi ukrepov ne bo na prizorišču, zato smo pobrskali po arhivu in izpostavili največja imena smučarskega praznika.Organizatorji so si želeli, da bi 60. obletnico počastili s spektaklom, značilnim za to večdnevno rajanje, a so se bili prisiljeni prilagoditi razmeram, tako se bodo prvič v zgodovini tekmovalci za naslov najboljših slalomistov in veleslalomistov potegovali brez podpore navijaške množice.