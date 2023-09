Sophie Turner: od psihičnih težav do novega začetka (Suzy)

Sophie Turner ima ascendent v nepotrpežljivem, impulzivnem, odločnem ovnu. Luna v istem znamenju na njem ji prinaša čustveno nihanje, nestabilnost, hitre, nepremišljene reakcije, ker je v kvadratu z Jupitrom, čustveno dramo in pretiravanje. Vladar Mars je v 12. hiši, ki kaže naše skrivnosti, psiho, bolnišnice in ustanove zaprtega tipa. Nič spodbudno ni, da je vročekrvni, bojevniški Mars v občutljivih, sanjavih ribah. Povedano s prispodobo, počuti se, kot bi mu odvzeli moč, pogum in ga spremenili v jokajočo princesko. Tako se zvezdnica lahko nepremišljeno zaletava v akcijo, ki ne prinaša rezultatov, ali je najprej preveč odločna in ostra, nato pa nemočna in čustvena. Da sta tako Mars kot Sonce v tesnem kvadratu s Plutonom v 8. hiši, močno diši po travmi, zlorabi, težkih dogodkih v otroštvu, vezanih na očeta ali drugo moško avtoriteto, skritih in globoko potlačenih. Saturn v 12. hiši prinaša psihične težave, podobno Merkur v konjunkciji z Uranom v vodnarju, ki kaže genialen, a prehiter, nemiren um. Vsekakor njen notranji svet ni najbolj harmoničen, bori se s takimi in drugačnimi neravnovesji.

Zakon ji je sicer prinesel ravnotežje, a ji hkrati tudi odprl rane, saj ima v 7. hiši konjunkcijo severnega karmičnega vozla in Kirona. V preteklih življenjih je bila samostojna, močna bojevnica, ki je znala poskrbeti zase, ne pa tudi ustvariti usklajenega partnerskega odnosa. Ta je v tem življenju povezan z rano, bolečino, ki jo mora zaceliti. Ker Sonce v ženski karti opisuje očeta in moža, ob vsem tem nekdanjega zakonca označuje tudi kvadrat Sonca in Marsa s Plutonom. Tudi v odnosu je šlo tako za manipulacije, igre moči, prepire, željo po nadvladi, lahko celo grobost.

Trenutno je psihično močno obremenjena in pod pritiskom. Pr. Luna je dolgo potovala po 12. hiši samote, odmaknjenosti, občutljivosti, izgubljenosti, brskanja po sebi. Poleg tega je pr. Sonce na 29. stopinji rib, na koncu ciklusa pred začetkom novega, kar prinaša občutek, da je v leru, nemočna, čustvena, sanjava, kaotična, v zaključevanju in iztekanju enega obdobja, ne da bi se še začelo drugo. Pr. Luna je sicer pred nekaj mesci prečkala pr. Sonce in prinesla resetiranje v obliki ločitve, a za popoln nov začetek mora še vstopiti v ovna. Čeprav počasi prihaja iz samote v javnost in je stopila korak naprej, bo dokončno spet pod žarometi šele pomladi 2024, ko se odpira tudi več možnosti za novo ljubezen, posebno po maju. Ker bo istočasno v novo znamenje vstopil tudi pr. vrh hiše kariere, tudi na tem področju začenja nov ciklus.

K temu, da zakon ni zdržal, so pripomogli tudi mrki na osi ascendent-descendent, ki spreminjajo naš odnos do partnerstva in pogosto končajo ali poglobijo zvezo. Tr. Saturn na Soncu pritiska na njeno vitalnost, telo, razpoloženje. Več je skrbi, bremen, črnogledosti, depresije. Trenutno je zmedena, ranjena, čustvena, nemočna, ima občutek, da jo življenje samo premetava sem ter tja. Postopoma se bo prebijala iz svoje črne luknje nazaj v svetlobo.