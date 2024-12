Slovenski deskar se mudi na Kitajskem! Poglejte, s kom je tam (Suzy)

Naš izjemni deskar Žan Košir se mudi v Mylinu na Kitajskem skupaj s Timom Mastnakom, Rokom Magučem in Glorio Kotnik. Med tekmovanji in treningi so našli tudi čas za oddih.

Čeprav jim ni šlo vse kot po maslu, so bili navdušeni nad tem, da bodo lahko odkljukali še eno stvar na seznamu želja. Odločili so se namreč za obisk Velikega kitajskega zidu, kjer so posneli nekaj fotografij za spomin.

Navdušil je tako Žana ...

Ta starodavni niz zidov in utrdb na severu Kitajske je najverjetneje najbolj prepoznavni simbol te dežele in njene dolge, pestre ter naporne zgodovine. Velja za največji gradbeni dosežek v zgodovini človeštva, gradnja je trajala več kot dva tisoč let – od konca 14. stoletja do začetka 17., ko je vladala dinastija Ming, ki je želela domovino zaščititi pred barbarskimi nomadi.

... kot Glorio.

Zidali so ga večinoma kaznjenci in vojaki. Še danes je simbol moči, hkrati vzdržuje simbol psihološke ovire za tuje vplive. Vsekakor je to kraj, ki si ga morate ogledati, če boste kdaj tako daleč na vzhodu.