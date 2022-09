Slovenska smučarka rekla da

»Tako sva srečna, da želiva vsem povedati, da sva zaročena,« je smučarka Ana Bucik zapisala pod fotografijo, na kateri objema svojega srčnega izbranca Krisa Jogana.

Pod njeno objavo na instagramu so se usule čestitke, med tistimi, ki so jima na nadaljnji poti zaželeli veliko sreče in ljubezni, pa sta tudi smučarska tekačica Anamarija Lampič in smučarska skakalka Špela Rogelj.

Devetindvajsetletna Novogoričanka in njen eno leto starejši srčni izbranec, ki si kruh služi kot nogometaš, sta skupaj več kot desetletje, ljubezen med njima je vzklila, ko sta bila še oba najstnika, Ana pa je večkrat poudarila, da je ravno Kris tisti, ki jo je na njeni smučarski poti vedno najbolj goreče bodril.