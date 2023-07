Slovenska skupina King Foo je bila predskupina zvezdniški zasedbi (Suzy)

Naša skupina King Foo, v kateri igra bobne Rok Golob, Matej Sušnik bas kitaro, Marko Smiljanić kitaro, Aleksandra Josić pa prepeva, je na avstrijskem festivalu Burg Clam navdušila kot predskupina Hollywood Vampires. Slednja v svetovnih glasbenih krogih velja za tako imenovano superskupino, saj so v njej med drugim Johnny Depp, Joe Perry, kitarist skupine Aerosmith, in slavni Alice Cooper. Medtem ko sta prva zvezdnika hitro po nastopu pobegnila, so se ostali člani, vključno s Cooperjem, botrom šok rocka, z veseljem nastavili fotoaparatom tudi z našimi nasmejanimi glasbeniki.

Vabilo avstrijskega organizatorja si naši glasbeniki štejejo v veliko čast. Na srečo je njihov veliki oboževalec, sicer najbrž še ne bi imeli takšne priložnosti. Rok pa je mimogrede namignil tudi, da je Johnny prava rock zvezda in iskren ter dober glasbenik.