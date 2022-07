Postavil je zelo visoke standarde zvestobe, etike, profesionalnosti in predanosti poklicu, ki je postal njegov način življenja. Zanj bi lahko trdili, da se je rodil z žogo v roki in borbeno miselnostjo v srcu, ob tem pa ni pozabil na spoštljivost do nasprotnika. Tako ne presenečajo izjave poznavalcev, da bi se pod njegovo kapetansko roko lahko na lanskoletnih olimpijskih igrah okitili s kolajno, tako kot smo se na sanjskem evropskem prvenstvu. Zdaj je vlogo starešine in vodje reprezentance prevzel še zadnjič in v zelo ganljivem slovesu uprizoril poslednjo pravljico. Do zadnjega kotička napoln...