Sladke muke Urške Majdič: po novem je še na radiu (Suzy)

»Moja jesen je res pisana. Navajam se na novi urnik oddaje Kul jutra in vstajanja ob 4.45. Nisem mislila, da se bom vrnila na radio, ker sem bila v svojih projektih – ukvarjam se tudi z nadstandardnim turizmom in imam opravka z apartmaji, vilami, vse do plovil. A na radiu delam v turnusu, zato lahko delam oboje, ne da trpi tisto, kar mi je najpomembnejše – družina,« pravi Urška Majdič, ki uživa v vlogi mame.

Njen sin Kris Maj je star pet let. »Zaradi njega zmorem več, narediti več, prenesti več. Nobenega njegovega vprašanja zakaj ne preskočim.«

Urška Majdič

V službenih izzivih pa potrebuje dinamiko, pestrost, igrišče za ustvarjanje. To ji omogoča radio. »Prepričali sta me glasba in ekipa. Neverjetno, koliko fajn ljudi je na kupu. S Klemnom Bučanom tako delava izmenično – en teden eden, drugi teden drugi, s čimer ves čas ohranjamo svežino programa. Klemen je super voditelj in ravno prav različna sva si, hkrati pa mogoče malo podobna v dinamiki in pozitivni energiji, da lahko skupaj ustvarjava dober jutranji program.«