Skrbna Nina Pušlar: v dvajset let starih sandalih navdušuje na odrih (Suzy)

Najlepši spomini za vedno ostanejo v našem srcu, pa tudi v posebnem predalu. Nina Pušlar jih čuva v omari. Vsaj tako nam je povedala, ko je razkrila, da so njeni najljubši plesni čeveljci skrbno spravljeni in ohranjeni, čeprav so stari že skoraj dve desetletji. »V njih sem leta 2006 odplesala svoj maturantski ples in že takrat so me presenetili z udobnostjo. Do danes so ohranili bleščeče kamenčke in nanizali veliko odrskih kilometrov, zato sem jih obdržala. Še vedno jih rada obujem. Celo na aktualni turneji sem jih z veseljem nosila na vseh nastopih po Sloveniji in se domov vračala brez žuljev. Morda jih obujem tudi za veliki decembrski koncert v Stožice,« nam je namignila priljubljena pevka ter dokazala, da je recikliranje zelo koristna in modno ozaveščena lastnost.