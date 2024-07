Skoraj pol stoletja izjemnega novinarskega dela Iva Milovanovića (Suzy)

V poplavi instantnih informacij je malo ljudi, ki jih lahko zapišemo kot novinarje z veliko začetnico. Eden takšnih redkih mož je nedvomno športni novinar Ivo Milovanović, ki je bil prav tako pred kamero med nedavnim evropskim prvenstvom v nogometu.

V 46 letih dela na Televiziji Slovenija je opravil kar 2335 prenosov, v katerih je gledalcem postregel z vsemi mogočimi informacijami in zanimivostmi. Brez težav prizna, da ga v posebno velikih trenutkih prevzamejo čustva. Tako je med prenosi rokometnih in nogometnih spektaklov na državni, evropski in svetovni ravni jokal in se glasno veselil. Tudi zdaj z našimi nogometaši.

Legenda in prava enciklopedija športnega novinarstva FOTO: Mediaspeed

Ivo prizna, da ga je malo načela bolezen, posledica stresnega komentatorskega dela, vendar se poskuša umirjati v naravi v Mozirju, kjer živi zadnji dve desetletji, in ostaja aktiven. Rad se loteva posameznih projektov, ki so vsaj simbolično povezani z njegovo športnonovinarsko kariero.