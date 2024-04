Shana: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Čas je, da se osvobodimo vseh bremen, ki smo jih nosili, in začnemo graditi svojo prihodnost na temeljih ljubezni, vere in poguma. Naj bo ta pot osvetljena s svetlobo naše notranje modrosti, ki nas bo vodila skozi izzive. Sprejmite ta čas kot darilo in izkoristite priložnost za notranjo rast, da se dvignete nad svoje omejitve in zaživite v polnosti svojega potenciala. Zaupajmo v moč življenja in dovolimo, da nas vodi k sreči, ljubezni in izpolnitvi. Svet okrog nas je prepojen z egom, tudi v naši notranjosti se kaže kot glasen klic jaz, jaz, jaz ...

V odnosih in situacijah, ki se nam odvijajo, se učimo, da moramo zavreči egoistične nagone in stopiti na pot sodelovanja. Ni pomembna zgolj zmaga, temveč pot, ki jo skupaj prehodimo. Ne gre le za nas, ampak za to, kaj lahko prispevamo skupnosti, ko se povežemo. Morda ste trenutno zmedeni, nedisciplinirani, brezciljni ali ujeti v katero koli škodljivo navado, odnos ali okolje, ki je prežeto z negotovostjo. Tisti, ki so ujetniki strahu, tavajo v temi, iščejo upanje, svetlobo in priložnosti. Svojo nemoč izrabljajo s strašenjem, grožnjami in prepovedmi, ki so prikrito začinjeni z manipulacijo. Vendar to ni prava pot. Zato se ustavite. Ne dovolite več, da vas vodi ego. Ne zapravljajte energije za logično razumevanje, saj bo to povzročilo le več zmede. Prenehajte igrati to igro. Vaši odzivi, kot sta jeza in slaba volja, so le priložnosti, da se še bolj hranijo. Stopite v svojo moč in jo vzemite nazaj. Recite odločno ne, dovolj je!

V tem valovanju groze, ki se zdi, da se širi po vsem vašem svetu, se mnogi prestrašeni umaknejo. Zato se vprašajte, kdo ste v resnici. Se zavedate svoje biti, ki je del mreže spreminjanja, uničevanja in ponovnega ustvarjanja? Vsak dan znova ustvarjate svoj svet skozi svoje zaznave, čutenja, znanje, svojo naravnanost. Vedite, da vaše misli oblikujejo realnost.